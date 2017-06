Der Wunschpunsch

Für Kinder ab 7 Jahre

Beelzebub Irrwitzer ist Zauberer und wie seine Tante, die Geldhexe Tyrannja Vamperl, dafür zuständig, stets das Böse in der Welt zu vermehren. Bisher war das kein Problem - Wälder wurden gerodet, Seen ausgetrocknet und Epidemien verbreitet. Doch in diesem Jahr ist der Hohe Rat der Tiere aktiv geworden und hat den beiden jeweils einen Spion an die Seite geschleust. Der zerrupfte Rabe Jakob Krakel und der einfältige Kater Maurizio di Mauro sollen die beiden Bösewichte beschatten und eventuelle Untaten umgehend melden. Zwar werden sie von Irrwitzer und Tyrannja bald in ihrer Funktion durchschaut, doch ändert das nichts daran, dass deren Arbeit am Elend der Welt über das Jahr gefährlich verlangsamt wurde - schließlich sollten die Spione nichts von ihrem Treiben mitbekommen. Nun ist Silvesternachmittag und ihr Rückstand an bösen Taten enorm. Wenn sie es bis Mitternacht nicht schaffen, diesen Rückstand aufzuholen, blüht ihnen die persönliche Pfändung. Nur der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch vermag es, sie vor diesem Unheil zu bewahren. Mit ihm können sie alles Böse in die Tat umsetzen, von dem sie jemals geträumt haben. Für den Raben und den Kater beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Auf ihren kleinen Schultern lastet nun die Verantwortung für das Wohl der ganzen Welt.

Michael Ende hat viele unvergessliche Geschichten geschrieben. Mit dem "Wunschpunsch", einer seiner letzten Erzählungen, entführt er einmal mehr in eine fantastische Welt, in der der Gegensatz von Gut und Böse auf unvergleichliche Weise verhandelt wird. Krystyn Tuschhoff, die am Oldenburgischen Staatstheater bereits mehrfach inszeniert hat, übernimmt die Regie.