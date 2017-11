Die 11. ARD-Kinderradionacht

× Erweitern © ARD/Horst Klein Funkeln im Dunkeln Kinderradionacht 2017

Auf die Schätze, fertig, los! Fünf Stunden lang nimmt die ARD-Kinderradionacht ihre kleinen Hörerinnen und Hörer mit auf große Schatzsuche. In der elften Ausgabe des bundesweiten Radio-Events sind fantastische Dinge zu entdecken.

Das gibt es nur einmal im Jahr: die ARD-Kinderradionacht mit fünf Stunden Live-Programm für junge Hörerinnen und Hörer. Am Freitag, 24. November ist es ab 20.05 Uhr so weit. Da dürfen Kinder wieder extra lange aufbleiben und das besondere Programm erleben. Radiomacher in ganz Deutschland arbeiten dafür zusammen. Sie tauchen gemeinsam mit den jungen Radiohörerinnen und -hörern ab zu einer großen Schatzsuche.

„Funkeln im Dunkeln“ – so das Motto – wird es in Hörspielen, Lesungen, Reportagen, Rätseln, Musik und Comedy. Neun Radiokanäle übertragen die ARD-Kinderradionacht: Bayern 2, bremen vier, hr2-kultur, MDR kultur, NDR Info, radioBERLIN 88,8, SR 1, SWR 2, WDR 5 und das Digitalradio KiRaKa (auch online unter www.KiRaKa.de).