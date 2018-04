× Erweitern Foto: Hilka Baumann Die Bremer Stadtmusikanten

Wahrscheinlich waren sie die erste Rockband der Welt. Genau weiß man das nicht, so wie es auch unbekannt ist, wo genau sie beschlossen, Bremer Stadtmusikanten zu werden. Nach Bremen sind sie jedenfalls nie gekommen, das ist sicher. Vermutlich stand das Haus, aus dem die vier Furchtlosen die Räuber mit Gesang und Geschrei verjagt hatten, irgendwo in den Wäldern zwischen Bremen und Bremerhaven. Dort ließen sie sich nieder, um gemeinsam Musik zu machen, denn, so der Esel zu seinen Freunden Hund, Katze und Hahn: „Etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Ihr habt eine gute Stimme, und wenn wir zusammen musizieren, so muss es eine Art haben."

