Ein musikalisches Märchen für die ganze Familie, das eigentlich jeder zu kennen glaubt: Esel, Hund, Katze und Hahn auf dem Weg nach Bremen. Doch die Brüder Grimm haben eine Kleinigkeit übersehen: Die kleine Hummel.

Am 12. November um 11 Uhr in der Bremer Shakespeare Company findet die Bremer Premiere dieses Familienkonzertes als Benefizkonzert zu Gunsten der Musikwerkstatt der Bremer Philharmoniker statt. Parallel läuft aktuell eine Crowdfunding-Kampagne des Blechbläserquintetts BRASSerie zur Produktion dieses Familienkonzertes als Hörspiel in Kombination mit einem Bilderbuch. Der Hornist des Ensembles, Matthias Berkel, gleichzeitig Solohornist der Bremer Philharmoniker, hat das Konzept für dieses Kinder-/Familienkonzert, das die große Vielfalt der Musik abbildet und durch eine humorvolle Geschichte und fantasievolle Aquarellbilder ergänzt wird, entwickelt. Die Crowdfunding-Kampagne läuft noch bis zum 15. November auf https://www.startnext.com/bremerstadtmusikanten

"Die Bremer Stadtmusikanten ...wie es wirklich war!“

Der historische Hintergrund der Bremer Stadtmusikanten sind tatsächlich die Blechbläser: um 1500 gehörten zwei Trompeter, ein Posaunist und zwei Pfeifer zu den Bremer Ratsmusikern. Nichts liegt also näher, als die Geschichte dieser Musiker noch einmal zu erzählen. Und zwar so, wie es wirklich war!

Von Barock bis Reggae wird die gesamte Band- breite der Musik der letzten drei Jahrhunderte intelligent in eine spannende und unterhaltsame Geschichte verpackt. Märchen und Musik unterstützen sich hierbei gegenseitig: die Geschichte der fünf Stadtmusikanten bildet den Rahmen für die unterschiedlichen Musikrichtungen. Die Musik beschwingt die Gefühle, regt zum Nachdenken und Mitmachen an. Für dieses Projekt haben die Musiker der BRASSerie alle Stücke selbst arrangiert.

Das Blechbläserquintett BRASSerie wurde 1999 in der Pfalz gegründet und tritt seitdem bei nationalen und internationalen Festivals und Konzertreihen auf. Mehrere Mitglieder der BRASSerie bekleiden führende Stellen in namhaften deutschen Orchestern. Halsbrecherische Arrangements virtuoser Stücke, bekannte Melodien laut interpretiert und ruhige einfühlsame Momente, das sind die Spezialitäten der BRASSerie.

Dieses musikalische Märchen richtet sich an Kinder und Erwachsene, die Freude an der Musik haben, aber auch an alle, die einen ersten Kontakt zu dieser inspirierenden Welt suchen. Die Blechbläserklänge lassen das Publikum eine Musikwelt entdecken, zu der sich träumen, lachen und natürlich auch singen und klatschen lässt.