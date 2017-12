BilderBuchKino in deutscher und türkischer Sprache / Resimli Kitap Sıneması Almanca ve Türkçe

Ein deutsch-türkisches BilderBuchKino mit Lesen und Erzählen für Kinder ab 4 Jahre.

„Die Geschichte vom Löwen der nicht schreiben konnte / Yazma Bilmeyen Aslanın Öyküsü“ – Der Löwe verliebt sich in eine Löwin, die liest, und deshalb möchte er ihr einen Brief schicken. Aber was tun, wenn man nicht schreiben kann? – Das bilinguale BilderBuchKino wird gefördert vom Programm Wohnen in Nachbarschaften WiN.