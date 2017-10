Welches Sternbild an unserem Abendhimmel zeigt das gefährlichste Tier? Wie weit ist unsere Sonne von uns entfernt und wie groß ist sie? Was war die größte uns bekannte Explosion im Weltraum? All diese Fragen und vieles mehr klären wir in dieser Show.

Teilnahme: Für Kinder ab 6 Jahre, 4 Euro.