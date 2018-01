Die kleine Hexe Weltrekordversuch

× Erweitern © Studiocanal 2017 / Walter Wehner Karoline Herfurth als die kleine Hexe und Suzanne von Borsody als Rumpumpel während der Dreharbeiten im mit viel Liebe zum Detail gestalteten Hexenhäuschen.

Die größte Hexen-Preview der Welt soll es werden, wenn 180 Kinos gleichzeitig die Neuverfilmung vor dem offiziellen Kinostart zeigen. Alle Zuschauer, die verkleidet zu den Vorstellungen kommen, erhalten im Anschluss eine offizielle Weltrekordurkunde!

Vor 60 Jahren erschien Otfried Preußlers Kinderbuchklassiker „Die kleine Hexe“ und begeistert seitdem Generationen. Nun wurde der beliebte Roman für die Leinwand zu neuem Leben erweckt: Ab dem 1. Februar 2018 verzaubert Karoline Herfurth das Publikum als "Die kleine Hexe". Am Sonntag vor Kinostart haben die Kinobesucher nun selbst die Chance, ihre Zauberkräfte auszuprobieren und dabei auch gleich Teil eines einmaligen Weltrekords zu sein: STUDIOCANAL und das Rekord-Institut für Deutschland (RID) rufen zum offiziellen Weltrekordversuch auf: Die größte Hexen-Preview der Welt!

Über 180 Kinos zeigen am 28. Januar in der Nachmittagsvorstellung als Preview. Alle Kinder, Eltern und Großeltern, die als Hexen und Hexenmeister verkleidet zu den Vorführungen erscheinen, sind Teil des Weltrekordversuchs und erhalten im Anschluss eine offizielle Weltrekordurkunde!

Der erste Rekord wurde mit der Aktion bereits geknackt: Noch nie haben so viele Kinos an einer solchen Aktion teilgenommen! „Ich freue mich, dass dieser Weltrekordversuch bereits vor seiner Durchführung rekordverdächtige Ausmaße angenommen hat. Schon jetzt bricht die Anzahl der teilnehmenden Kinos den inoffiziellen Weltrekord für derartige Aktionen“, so Olaf Kuchenbecker, geschäftsführender Gesellschafter bei der RID Rekord-Institut für Deutschland GmbH.

Je mehr Besucher in Hexenverkleidung in die Kinos kommen, desto bunter und eindrucksvoller wird der Weltrekord. Der Phantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt, aber mindestens zwei der folgenden drei Punkte sollten Bestandteil des Kostüms sein:

Typische Kopfbedeckung (z.B. Hexen- oder Zauberhut, Kopftuch)

Hexen-Gesicht (z.B. Schminke, Hexennase, Warze)

Zauberutensil (z.B. Zauberstab, Hexenbesen, Zauberbuch)

