Die Pfefferkörner

Die Pfefferkörner und der Fluch des schwarzen Königs

Räuber und Gangster, Gauner und Verbrecher, wir sind da, wo keiner sucht, wir schlagen die Ganoven in die Flucht! Die Pfefferkörner, Hamburgs beste Detektivbande, ist wieder da! Mia, Alice und Benny haben es in ihrem ersten großen Leinwandabenteuer mit einer ganz neuen Sorte von Bösewicht zu tun. Eigentlich wollten sie nur zusammen auf Klassenfahrt nach Südtirol auf einen Bauernhof fahren. Dass Mias bester Freund Luca dort wohnt, ist ein schöner Zufall, und sie freut sich schon auf ein Wiedersehen. Kaum angekommen, passieren aber seltsame und gruselige Dinge in den Bergen. Geister und übernatürliche Kräfte scheinen im Spiel zu sein. Natürlich wollen die Pfefferkörner wissen, was dahinter steckt. Dabei erweist sich ausgerechnet Johannes, der unbeliebte Neue in der Klasse, als große Hilfe!

In diesem ersten großen Kinoabenteuer müssen die Pfefferkörner sich ganz neue Strategien überlegen, um ihre Gegner zu besiegen! Denn wie um Himmels Willen soll man mit Berggeistern fertig werden?

D/I 2017, Regie: Christian Theede, mit Marleen Quentin, Ruben Storck, Leo Gapp, Emilia Flint, Luke Matt Röntgen und Devid Striesow, 95 Min., ab 8 Jahren

Eintritt: 3 Euro.