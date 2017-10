× Erweitern Eberhard Giese Die Reisen der Zugvögel

Kinder von 8 bis 12 Jahren können am Samstag, den 21. Oktober ab 10:30 Uhr im Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg die Reisen der Zugvögel erkunden. Woran erkennt man einen Zugvogel? Warum sind so viele Zugvögel im Wattenmeer? Wohin geht ihre Reise überhaupt? Nach einer Entdeckungsreise mit den Zugvögeln entstehen Gänse in Origami-Technik. Der zweistündige Workshop kostet 10 €. Anmeldungen bitte telefonisch unter 0441-9244300 oder per E-Mail an museum@naturundmensch.de.