× Erweitern Foto: Figurentheater Unterwegs Die Sachenfinderin, Figurentheater Unterwegs

Ein Fundstück vom Figurentheater Unterwegs

Für Kinder ab 3 Jahren.

Das Beste auf der Welt ist Apfelkuchen backen mit Mama, findet Kari. Aber das Allerbeste ist: Sachenfinderin sein! Was eine Sachenfinderin macht? Sie sucht besondere Dinge, feine Sachen, verstehst Du? Und genau das tut Kari. Sie schlüpft in ihre Schuhe, verabschiedet sich von Mama und bricht auf in die Welt. Und Du glaubst nicht, was sie dort alles entdeckt! Edelsteine und Silber und vielleicht sogar einen wilden Drachen. Doch dann ist Kari müde und wo ist eigentlich der Heimweg? Immer der Nase nach?

Kartenreservierung unter 0471-417584 oder per Mail an info@figurentheater-bremerhaven.de

Eintritt: Kinder 7,00 Euro, Erwachsene 9,00 Euro