Die Terrakotta-Armee

Die friedlichste Armee der Welt erobert Bremen: Die Sonderausstellung zeigt bis zum 19. August lebensgroße Terrakotta-Krieger aus China in der Bremer Überseestadt. Etwa 150 originalgetreue, meisterhafte Repliken der Figuren der berühmten Armee ziehen in das BLG-Forum in der Bremer Überseestadt ein.

Neben den Repliken der Terrakottakrieger versetzen weitere Exponate die Besucher in die Zeit des 1. Kaisers von China. Die künstlerisch aufbereiteten Krieger werden von Handwerkern nach genau dem gleichen Verfahren und mit der handwerklichen Kunstfertigkeit hergestellt wie die Originale, direkt neben der Grabanlage Qin Shi Huang Dis, in uralten Brennöfen und mit Material aus denselben Lehmgruben. Damit ist jedes Replikat für sich im Grunde ebenfalls ein Original. Jede Figur besteht aus bis zu sieben hohlen Einzelteilen, die beim Brennen zusammengefügt werden. So sind die Körper immer gleich, die Krieger unterscheiden sich nur durch ihre individuellen Köpfe, die jeweils aufgesetzt werden.

Unter den insgesamt 250 Ausstellungsstücken befinden sich auch lebensechte Tierdarstellungen, Waffenrekonstruktionen, Rüstungen sowie Kleider der verschiedenen Kaiser-Dynastien. Die Besucher tauchen dank der Modelle, Filme, Bilder und weiterer Figuren tief in die Zeit des Ewigen Kaisers und die Geschichten des alten Chinas ein.

Die Ausstellung ist vom 18. Mai 2018 bis zum 19. August 2018 mittwochs bis sonntags von 10 bis 18 Uhr im BLG-Forum Bremen zu sehen. Eintrittskarten für 15 Euro pro Person (ermäßigt ab 9 Euro) können bei der Bremer Touristik-Zentrale erworben werden.

Weitere Informationen, Tickets und Buchungsmöglichkeiten gibt es bei der Bremer Touristik-Zentrale unter 0421 / 30 800 10 oder im Internet unter www.bremen-tourismus.de.