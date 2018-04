× Erweitern www.terrakottaarmee.de Die Terrakottaarmee

Die Ausstellung „Die Terrakottaarmee und das Vermächtnis des Ewigen Kaisers“ macht bis zum 19. August Halt in Bremen. 150 originalgetreue Terrakotta-Krieger und weitere 100 Repliken aus der riesigen Grabanlage des ersten chinesischen Kaisers sowie Filme und aktuelle Forschungsergebnisse zählen zur Ausstellung, die bislang 1,5 Millionen Besucher begeisterte.

Sie gilt als die größte archäologische Entdeckung des 20sten Jahrhunderts – die friedlichste Armee der Welt erobert zum ersten Mal die Hansestadt Bremen und Norddeutschland: die Terrakotta-Armee. Rund 150 originalgetreue, meisterhafte Repliken der Figuren der berühmten Armee ziehen bis zum 19. August 2018 in einer Ausstellung ganz Norddeutschland in ihren Bann. Nicht nur die 150 Repliken der Terrakotta-Krieger, sondern auch weitere Exponate versetzen die Besucher dabei in die Zeit des ersten Kaisers von China. Die originalgetreuen, künstlerisch aufbereiteten Repliken der Krieger werden von Handwerkern nach genau dem gleichen Verfahren und mit der handwerklichen Kunstfertigkeit hergestellt wie die Originale – direkt neben der Grabanlage in der chinesischen Provinz Shaanxi, in uralten Brennöfen und mit Material aus denselben Lehmgruben. „Damit ist jedes Replikat für sich ebenfalls ein Original“, erklärt Kuratorin Jaana Klump. Seit 1987 gehört die Grabanlage des Ewigen Kaisers zum UNESCO-Weltkulturerbe. Dabei ist bis heute erst ein kleiner Teil des Areals archäologisch erschlossen – auch die Grabkammer Qin Shi Huang Dis selbst ist noch immer ungeöffnet.

Der Eintritt kostet für Kinder (ab 6 Jahre) 9 Euro, Erwachsene zahlen 15 und Familien 40 Euro (zwei Erw., zwei Kinder). Weitere Informationen zur Ausstellung unter www.terrakottaarmee.de

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr