Die Tigerentenbande

Hannes Strohkopp ist keine große Leuchte in der Schule und er hat es nicht leicht. Drei Jungs aus seiner Klasse sind außerdem echt fies zu ihm. Eine Mutprobe soll beweisen, was Hannes drauf hat. Leider hat Hannes Angst und versagt. „Jetzt heißt du für immer Häuptling Schlotterknie!“, lachen die Jungs ihn aus. Erst Recht als auch noch die Tigerente verschwindet! Doch Hannes und seine Freunde die Erfinderin Laika, die Mäuse Tütü, Schischi und der Hund Bergmann lassen sich nicht unterkriegen und schicken sich an, die Tigerente aus den Fängen des Mäuse-Sherrifs zu retten… Und das ist nur eine von vielen aufregenden Situationen, die Hannes und seine Freunde erleben: So müssen sie sich mit alten Indianer-Geistern auseinandersetzen, die Gringos im Seifenkistenrennen schlagen und auf die Suche nach geheimnisvollen Schätze machen. Zu allem Überfluss gibt es Hannes eines Tages doppelt, ein anderes Mal ist er plötzlich unsichtbar. Eine Menge Aufregung in Oberfimmel!

D 2011, Regie: Irina Probost, Animationsfilm, 71 Min., ab 6 Jahren

Sonntag mit action & fun Der Sonntag ist gerettet! Das City 46 zeigt super tolle Kinderfilme. Aber das ist noch nicht alles: Einmal im Monat ist ein Sonntag mit action&fun! Denn nach dem Kinderfilm gibt es für etwa eine Stunde jede Menge Aktionen – passend zum gerade gesehenen Film und alles ganz umsonst! Da wird unter Anleitung von Kinomitarbeiter*innen getobt und gerannt, gebastelt und gespielt und es gibt immer auch was zu gewinnen. Die Eltern können entspannt einen Kaffee trinken oder einfach mitmachen.

So ein Kinobesuch mit Drumherum ist sicher auch eine schöne Idee für Schlechtwettersonntage oder den Kindergeburtstag (Gruppen bitte unbedingt anmelden).