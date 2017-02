Die Waldräuber sind los

Für Kinder ab 6 Jahre

In dieser Woche werden die Kinder zu wahrhaftigen Waldräubern ausgebildet. Als angehende Räuberbande errichten sie in den Tiefen der Kinderwildnis ein geheimes Räuberlager. Vielleicht haben die Kinder Lust eine Geheimsprache zu entwickeln? Welche Farben eignen sich als Tarnfarben? Das können die Kinder erkunden in dem sie Gesichtsbemalung aus Naturfarben herstellen. Zwischendurch erwärmen sie einen mystischen Saft am Feuer. Am Ende seid die Kinder gut gewappnet, um die Spuren der Wildnis zu lesen und den Schatz zu bergen.

Kosten: 50,00 Euro, Anmeldungen unter 0421-7900214 oder per Mail an tanja.greiss@bund-bremen.net