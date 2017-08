× Erweitern (c) Übersee-Museum Bremen, Foto Matthias Haase

Am 10. September um 13 Uhr geht es bei der Familienaktion „Die Welt unter einem Dach“ einmal rund um den Globus. Die Familien entdecken in einem interaktiven Rundgang gemeinsam die verschiedenen Kontinente. In der Museumswerkstatt werden die Familien im Anschluss kreativ und gestalten ihr eigenes Museum. Der Eintritt ins Museum ist anlässlich des „Tag des offenen Denkmals“ frei.