Ferienkinder ab 10 Jahren fahren mit dem Jugendtreff zum Discgolf-Parcour nach Rablinghausen.

Beim Discgolf müssen spezielle Frisbees, ähnlich wie beim Golf, über verschiedene Strecken in einen Stahlkettenkorb geworfen werden, wobei möglichst wenig Würfe gebraucht werden sollen, um zu gewinnen. Es kommt also darauf an, eine Frisbee möglichst gekonnt fliegen zu lassen. Und - genausowie beim Golf - gibt es am Ende eine Auswertung, wer auf den verschiedenen Strecken am wenigsten Würfe benötigt hat, so dass eine Siegerin oder ein Sieger gekürt wird. Bitte an wetterfeste Kleidung denken, falls es regnen sollte.

Kosten: 10 Euro

Wer mitmachen möchte, kann sich am Samstag, den 26. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr und am Donnerstag, den 31. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr im BEGU-Saal anmelden. Bitte die Teilnahmegebühr mitbringen. Viele Aktionen können nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl aufnehmen, deshalb bitte zunächst nur max. zwei Anmeldungen pro Kind. Die Restplätze werden ab Montag, den 11. Juni vergeben. In welchen Aktionen noch Plätze zu ergattern sind, erfahren Interessenten unter 0421-688610.