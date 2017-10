× Erweitern Hermanshof Theater Dornröschen

Jeden Sonntag findet auf dem Magazinboden Kindertheater statt. Diesmal spielt das Hermannshof Theater das bekannte Märchen frei nach den Gebrüdern Grimm, für Kinder ab 4 Jahren.

Vor langer Zeit lebte ein Königspaar, das wünschte sich ein Kind und bekam aber lange keins. Als ihr Wunsch sich endlich erfüllte, ließ der König ein großes Fest ausrichten und lud auch die dreizehn Feen dazu ein, damit sie dem Kind hold und gewogen wären. Nun gab es aber nur zwölf goldene Teller, von welchen sie essen sollten, so musste eine von ihnen zuhause bleiben. In ihrem Zorn verwünschte die dreizehnte Fee Dornröschen. Und was dann geschah, soll noch nicht verraten werden, aber so viel kann man schon sagen, es dauerte sehr lange, bis alles wieder gut wurde.

Der Eintritt kostet 5 Euro.