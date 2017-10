Das Theater 11 feiert ein kleines internationales Weichnachtsfest mit Väterchen Frost, Spielen und Geschenken und natürlich dem Theaterstück "Dornröschen" für Kinder und Jugendliche.

Was würde passieren, wenn die bekannte Geschichte von Dornröschen etwas verändert wwürde? Dornröschen soll in der heutigen Zeit aufwachen. In der Zeit, wo nur wahre Romantiker an Märchen glauben.

So ist dieser Prinz ein einfacher Junge. Als Rapper steht „Mc.Joe“ nicht vor dem Fenster, sondern rappt im Hof und tanzt Breakdance statt Balltänze.

Das Theater 11 erzählt die Geschichte aktuell und möchtedazu begeistern, an das Gute zu glauben. Und dass sogar die unglaublichsten Träume wahr werden können, wenn man nur daran glaubt.

Märchen, ca 60 Min.

Regie: Kira Petrov

Assistenz: Emma Stommel

Darsteller: Eugenia Butakow, Azad Kour, Benedikt Gers, Gerald Schubert, Defne Dönmez, Amina Astamirova, Nikita Vasiliuk, Emma Stommel, Katharina Butakow, Salima Bakiyeva, Melissa Dönmez

Choreo: July Pototskay

Bühnenbild: Lev Margolin

Der Eintritt kostet 10 Euro.