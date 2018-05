Die Bremer Philharmoniker haben ein Konzert exklusiv für Grundschüler entwickelt, in dem sich alles um Schlaginstrumente dreht. „Drum out“ nennt sich das Programm, auf das sich die Kinder der Grundschulen am Pulverberg und am Ellenerbrokweg nun freuen dürfen.

Gemeinsam mit der Sängerin und Schauspielerin Lisa Florentine Schmalz geben die Schlagwerker des Orchesters, André Kollikowski, Sebastian Schnitzler, Thorsten Keller und Marko Gartelmann, einen kurzweiligen Einblick in die aufregende Welt der klassischen Perkussion. Unterschiedlichste Dynamiken und Klangfarben werden präsentiert und der Facettenreichtum der diversen Perkussionsinstrumente vorgestellt. Und natürlich lädt das Konzert die Kinder zum Mitmachen ein – von Bodypercussion bis zum afrikanischen Gahu.

Das Konzert findet in der Turnhalle der Grundschule statt.