Kleine Objekte basteln: Aus einem Sammelsurium von Fahrradteilen, Büroklammern, Draht und viel Fantasie entstehen figürliche Objekte. Stabilisiert in Blech-Dosen oder Büchsen sind sie ein Eyecatcher - where ever you look. Mit der Künstlerin Gertrud Schleising.

Der Eintritt in die Ausstellung ist frei, Materialkosten pro Person 2,00 Euro.