Ein Brief an Momo

Ein leeres Blatt Papier mit der Zeile „Liebe Momo...“ ist alles, was der elfjährigen Momo von ihrem Vater nach dessen Unfalltod geblieben ist. Seit dem tragischen Ereignis flüchtet sich ihre Mutter in die Arbeit und lässt sie allein mit ihrer Trauer. Eher unfreiwillig zieht Momo mit ihrer Mutter von der Großstadt Tokio an die japanische Seto-Inlandsee aufs Familienanwesen der Insel Shio. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten gewöhnt sie sich an ihre neue Heimat doch die Gedanken um den letzten Brief ihres Vaters lassen ihr keine Ruhe. Als Momo eines Tages auf dem Dachboden ein altes Buch entdeckt, geschehen plötzlich seltsame und übernatürliche Dinge: Die Geister in dem alten Gespenstermanga erwachen auf einmal zum Leben. Können sie ihr sagen, was ihr Vater hatte schreiben wollen? Sind sie der Schlüssel zum Rätsel um den unvollendeten Brief ihres verstorben Vaters?

Momo e no tegami – J 2011, Regie: Hiroyuki Okiura, 115 Min., empf. ab 10 Jahren