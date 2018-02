Workshop mit Philip Kaufmann für Jugendliche ab 14 Jahren: Wie erzählt man eigentlich eine Geschichte in Bildern? Und wo fängt man an? Von der Charakterentwicklung über Sprechblasen bis zum Seitenaufbau erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alles, was beim ersten eigenen Comic beachtet werden muss.

Anmeldung bis 5. März per Mail an museumsvermittlung@stadt-oldenburg.de, Kosten: 5 Euro