BilderBuchKino in englischer und deutscher Sprache / Boardstories in english and german language

Ein englisch-deutsches BilderBuchKino mit Lesen und Erzählen für Kinder ab 4 Jahre: „Ein Feuerwerk für den Fuchs / The fox chase“ – Der alte Petterson, der mit seinem Kater Findus mitten in der Natur lebt, weiß, wie man Füchsen ein für alle Mal den Appetit auf Hühner verdirbt: mit Feuerwerkskörpers, einer Spukseilbahn und einem falschen Huhn mit viel Pfeffer im „Bauch“. – Das bilinguale BilderBuchKino wird gefördert von der Deutschen Kindergeldstiftung Bremen.

Kostenfrei.