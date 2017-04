Figurentheater

Was ist im Königreich IMMERWEISS los? Langeweile. Alles ist immer gleich undWEISS! Prinzessin Gleichmuth wird mehr und mehr trübsinnig. Eines Tages springt plötzlich das aufgeregte ROT über die Wiese und kichert, lacht und singt. Die Prinzessin lernt das ROT kennen, und auch das sanfte BLAU und das freche GELB lassen nicht auf sich warten. Doch was passiert da? Die Farben beginnen sich zu mischen. Als das Fest vorüber ist, bleibt nur noch ein matschiges BRAUN übrig. Die Farben haben sich zerstritten und zetern, weil sie ihre Besonderheit verloren haben. Wer weiß Rat? Am Ende entsteht eine neue Welt: „Ein Königreich der Farben“.

Teilnahme: ab 3 Jahren

Kosten: Kinder 6 Euro, Erwachsene 8 Euro, Familien 23 Euro (4 Personen, davon 2 - 3 Kinder)