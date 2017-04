Ein musikalischer Schlossspaziergang

Der musikalische Schlossspaziergang füllt die Räume des Oldenburger Schlosses mit stimmungsvollen Klängen und lässt Kulturgeschichte lebendig werden: Ensembles aus der Region präsentieren sich mit kleinen Aufführungen und Konzerten in den Ausstellungsräumen. Die Besucher können durch Raum und Zeit schlendern und sich mit Musik und Tanz Geschichte und Geschichten des Schlosses erzählen lassen. Die Darbietungen unterstreichen den Charakter der Räume: Balltänze im Marmorsaal, geistliche Musik in der kirchlichen Ausstellung, tanzende Elfen und Fabelwesen im Idyllenzimmer. Zwischen den kleinen Konzerten bleibt genug Zeit, in Ruhe zum Ort des nächsten Auftritts zu wandeln. Für alle von 0-99 Jahren!

Der Treffpunkt ist an der Kasse des Schlosses.

Preise: Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 4 Euro, Familien 10 Euro