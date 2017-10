Ein Schaf fürs Leben

Das musikalische Weihnachtsstück nach dem gleichnamigen Kinderbuch ist ein vergnüglicher Spaß für Familien mit Kindern ab 5 Jahren.

Wolf hat mächtig Hunger und nichts zu Hause. Er zieht also los und trifft zufällig auf Schaf: Was für eine gute Gelegenheit! Der clevere Wolf lädt das freundliche Schaf ein zu einer gemeinsamen Schlittenfahrt. Schaf ist ganz begeistert von der Einladung und nimmt gerne an. Schon sausen sie zusammen durch den Schnee. Wolf knurrt der Magen, doch Schaf ist so zauberhaft und nett – eine höchst verzwickte Lage.

Mit viel Musik, Tanz und Theater erzählt das Kinderstück von Freundschaft, Rücksichtnahme und Vertrauen. Nach dem Bilderbuch von Maritgen Matter und Anke Faust.