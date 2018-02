Ein Tag als Tierpfleger

× Erweitern Foto: Wildpark Schwarze Berge Der kleine Tierpfleger, Wildpark Schwarze Berge

Für alle Daheimgebliebenen Schulkinder in Schleswig-Holstein gibt es ein Ferienprogramm im Wildpark: Am 8. und 13. März können Kinder ab 9 Jahren einen „Tag als Tierpfleger“ erleben, am 15. März haben Kinder ab 6 Jahren beim „Kleinen Tierpfleger“ die Chance auf hautnahe Erlebnisse mit den Tieren des Wildparks Schwarze Berge.

Alle drei Führungen starten jeweils um 11 Uhr, dauern 2 Stunden und kosten zusätzlich zum ermäßigten Eintritt nur 5,50 €.

Der Wildpark Schwarze Berge im Rosengarten-Vahrendorf ist ganzjährig täglich geöffnet. In der Zeit von Anfang April bis Ende Oktober ist der Einlass von 8 - 18 Uhr. Zu erreichen ist der Wildpark mit dem Bus (Linie 340 ab S-Bahn Neuwiedenthal oder S-Bahn Harburg) bis vor das Eingangstor oder mit dem Auto (A7, Abfahrt Marmstorf). Tel.: (040) 819 77 47 – 0

www.wildpark-schwarze-berge.de www.facebook.com/WildparkSchwarzeBerge