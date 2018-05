Ein Tag bei den Störchen

In der Storchenstation erzählt der Storchenvater Udo Hilfers Wissenswertes über die Störche und deren Leben. Zu beobachten sind viele Störche auf ihren Nestern. Auch andere Wildvögel, die von ihren Verletzungen dort gesunden, sind in der Storchenstation zu erleben. Wer hat, sollte ein Fernglas mitbringen und bei Regenwetter geeignete Bekleidung tragen.

Für Kinder und Jugendliche von 6 bis 14 Jahren, die Teilnahme kostet 6 Euro. Der Treffpunkt ist die Storchenstation, Storchenweg 6, 27804 Berne.

Wer mitmachen möchte, kann sich am Samstag, den 26. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr und am Donnerstag, den 31. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr im BEGU-Saal anmelden. Bitte die Teilnahmegebühr mitbringen. Viele Aktionen können nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl aufnehmen, deshalb bitte zunächst nur max. zwei Anmeldungen pro Kind. Die Restplätze werden ab Montag, den 11. Juni vergeben. In welchen Aktionen noch Plätze zu ergattern sind, erfahren Interessenten unter 0421-688610.