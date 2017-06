Eine große Nachtmusik

Eröffnungsfest mit diversen Künstlern an 9 Spielstätten rund um den Marktplatz

Drei Mal ist Bremer Recht. An diese Redensart hält sich auch der Eröffnungsabend rund um den Marktplatz. Drei Mal haben die Konzertbesucherinnen und -besucher wieder die Qual der Wahl, um sich aus 27 Konzerten an 9 Spielstätten in 3 Zeitschienen nach ihren Vorlieben eine individuelle Konzertroute aus drei persönlichen Highlights zusammenzustellen. Raritäten und Künstler-Debüts stehen ebenso zur Auswahl wie Repertoire-Klassiker und Unterhaltendes - erlaubt ist, was gefällt. Passend dazu lassen die stimmungsvollen Illuminationen von Lichtdesigner Christian Weißkircher die Spielstätten rund um Bremens "gute Stube" in festlichem Glanz erstrahlen und machen auch visuell den Start ins Festival perfekt.

Kosten: 78,00 Euro