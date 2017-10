× Erweitern Statt-Theater Vegesack Eine Woche voller Samstage

Am Samstag wird das Leben von Herrn Taschenbier gehörig auf den Kopf gestellt. Denn das Sams kommt und zaubert mit seinen blauen Wunschpunkten bunte Abenteurer in seinen grauen Alltag. Das Weihnachtstheater wird vom Statt-Theater Vegesack aufgeführt.

Wer kennt sie nicht, den etwas schüchternen Herrn Taschenbier, sein freches Sams und die strenge Vermieterin Frau Rotkohl? In unserem Stück nach dem bekannten Kinderbuch von Paul Maar mit der Musik von Rainer Bielefeldt erscheint wieder einmal das Sams und bringt die allzu ernste und verkrampfte Welt der Erwachsenen gehörig durcheinander. Auf der Straße, auf der Arbeitsstelle von Herrn Taschenbier, im Kaufhaus und in der Schule bringt das Sams die alltägliche Langeweile zum Tanzen und sorgt für frischen Wind. Und selbst die zänkische Frau Rotkohl wird am Ende ganz brav und zahm (nicht ohne Zutun des Sams), und sie und Herr Taschenbier freuen sich schon auf das nächste Mal, wenn das Sams wieder kommt.

Die Tickets kosten 6 Euro und können unter 0421-666002 reserviert werden

Aufführungstermine für Kindergärten und Schulen:

Mo 04.12.17 10:00 Uhr, Di 05.12.17 10:00 Uhr, Mi 06.12.17 10:00 Uhr, Do 07.12.17 10:00 Uhr, Fr 08.12.17 10:00 Uhr

Mo 11.12.17 10:00 Uhr, Di 12.12.17 10:00 Uhr, Mi 13.12.17 10:00 Uhr, Do 14.12.17 10:00 Uhr, Fr 15.12.17 10:00 Uhr