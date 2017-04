Einrad Einsteiger-Workshop

Zu lernen auf einem Rad zu fahren, braucht Motivation, Ausdauer und Know How. Und gemeinsam macht es gleich viel mehr Spaß! Die Teilnehmer treffen sich an zwei Sonntagen (mit oder ohne Eltern) und bekommen Tipps und konkrete Hilfestellungen zum Einrad fahren lernen. In der Zwischenzeit kann das Einrad ausgeliehen werden, um damit weiter Zuhause zu üben.

Für Kinder ab 6 Jahren.

Zweiter Termin am 11.6.2017.

Teilnahme: 35,00 bis 45,00 Euro, Anmeldung erforderlich 0421-69680425