Einschulungsbrunch

× Erweitern Foto: Dorint Park Hotel Parkhotel Einschulung

Am 5. August sind die Kleinen ganz groß im Park Hotel. Gemeinsam mit der ganzen Familie kann an diesem Samstag in den neuen Bankettsälen mit direkter Anbindung an die Terrasse ausgiebig gebruncht und der Schulstart gefeiert werden. Kinderunterhaltung wird an diesem Tag groß geschrieben, zahlreiche Möglichkeiten stehen den Kindern zur Verfügung.

Musikalisch wird das Event von den BREMER JAZZ ROLLmöpsen begleitet, während die Bremer Schnellzeichnerin Nicole Fabert persönliche Familienportraits anfertigt. Angestoßen wird natürlich auch, 1 Glas (Kinder)Sekt ist für jeden Gast inklusive, genauso wie das familiengerechte Brunchbuffet (Zum Menü), Getränke und das bunte Programm.

Die Teilnahme kostet 49 Euro pro Person, Kinder von 6 bis 11 Jahren zahlen die Hälfte und Kinder bis 5 sowie das EInschulungskind sind kostenfrei. Um Reservierung wird gebeten, entweder telefonisch unter 0421-3408666 oder per E-Mail an bankett.bremen@dorint.com