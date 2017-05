Eintritt frei anlässlich Breminale

Am Breminale-Wochenende öffnet die Kunsthalle kostenfrei die Pforten. Am Sonntag um 16 Uhr erwartet Sie ein einzigartiges Happening: Zum Abschluss der Breminale spielt die Beatles-Tribute-Band The Fairies u.a. Stücke aus dem Let it be-Album. Vor dem Erscheinen des Albums gaben die Beatles im Januar 1969 ein unangekündigtes Konzert auf dem Dach ihres Bürogebäudes. Der Verkehr davor brach zusammen und die Polizei beendete das Konzert. Ob in Bremen Ähnliches passiert, erfährt man, wenn es einem gelingt, eines der wenigen kostenlosen Tickets für das exklusive Konzert der Fairies auf dem Dach der Kunsthalle um 13 Uhr zu ergattern!