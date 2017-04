Eintritt frei anlässlich La Strada

Familienprogramm mit Chillout in der Kunsthalle

Im Rahmen des diesjährigen Internationalen Festivals der Straßenkünste öffnet die Kunsthalle Bremen am Wochenende 17. und 18. Juni kostenfrei ihre Tore: Nehmen Sie sich eine Auszeit vom Festivaltrubel und genießen Sie Meisterwerke von Albrecht Dürer bis John Cage. Am Samstag finden um 14, 15 und 16 Uhr für Familien Puppenspiel-Führungen statt, in denen sich Kinder ab 4 Jahre und Erwachsene von der Kunsthallenschnecke und dem Nashorn in geheimnisvolle Bildwelten entführen lassen.

In Kooperation mit La Strada Internationales Festival der Straßenkünste