Eisfest Bremerhaven

Ein leckeres Eis gehört für viele einfach zum Sommer. Ganz viel Speiseeis und das in zahlreichen Geschmacksrichtungen bietet Bremerhaven beim ersten Eisfest auf der Seebäderkaje. Das sommerliche Street Food Festival richtet sich an die ganze Familie. Die Food-Trucks rollen an, klappen ihre Verkaufsstände auf und bereiten vor den Augen der Zuschauer ihre Leckerei frisch zu. In diesem Fall: Eiscreme. Wer also neben den Klassikern Vanille und Schokolade mal Exotisches und Ungewöhnliches wie schwarzes „Wacken-Eis“ oder „Bubble Waffle“, eine Spezialität aus Hong Kong, probieren möchte, der ist bei diesem Eisfest an der Weser genau richtig. Angekündigt sind auch auf der Zunge schmelzender Eisschnee und fruchtiges Sorbet Eis.

Die Eis-Kreateure kommen sowohl aus der Region als auch aus Hannover, Hamburg und Berlin und sorgen für eine unvergleichliche Vielfalt. So verspricht allein das Eislabor Bremen, an dem Wochenende mehr als 40 verschiedene Sorten zubereiten zu wollen. Vegane und lactosefreie Sorten sind selbstverständlich ebenfalls im Angebot. Dass leckeres Eis auch kalorienarm und sogar gesund sein kann, beweist ein Anbieter aus Bad Zwischenahn. Selbst glutenfreie Sorten sind möglich.

Wer neben den verschiedenen Eis-Kreationen auch Wärmendes möchte, der greift bei den süßen Speisen wie Crêpes, Waffeln und Cupcakes zu. Flammkuchen wird frisch zubereitet – klassisch herzhaft oder auf Wunsch mit einem Belag aus Feige und Honig. Hamburger vom Grill erfreuen all jene, die es deftig mögen.

Das Eisfest richtet sich an Nascher jeden Alters. Für die Kleinsten werden sogar eine Riesenrutsche und Hüpfburgen aufgebaut. Des weiteren wird Kinderschminken und eine Magier-Show für die ganze Familie angeboten.

Der Eintritt ist kostenfrei. Parkplätze stehen am Neuen Hafen oder im Parkhaus „Havenwelten“ zur Verfügung.