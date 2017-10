Eislaufspaß in Posthausen

Norddeutschlands größte mobile überdachte Eislaufbahn steht in Posthausen. Inmitten des Weihnachtsmarktes drehen Groß und Klein vergnügliche Runden auf perfektem Eis. Immer donnerstags startet von 13 bis 18 Uhr die Kinder-Eislaufschule, freitags verwandelt ein DJ bei der "Disco on Ice" die Eis- in eine Tanzfläche (15 bis 20 Uhr) und beim Glühwürmchenabend (08.12. ab 16 Uhr) schnappen sich alle ein LED-Lämpchen und bringen die Eislaufbahn zum Leuchten.