11. Bremer Reisemeile

Eine Reise von Bremen in die Welt hinaus

In diesem Jahr findet die Reisemeile in der LLOYD PASSAGE und dem citylab statt, zwei überdachten Einkaufspassagen direkt in der Innenstadt. So können sich die Besucher trockenen Fußes über Reiseziele und Freizeiteinrichtungen in der Region informieren. In der LLOYD PASSAGE präsentieren sich vor allem Aussteller aus den Bereichen Wellness und Erholung. Auf der Bühne in der Mitte der Passage wird königlicher Besuch erwartet. Hier stellen unter anderem die Blütenkönigin aus dem Alten Land, die Kartoffelkönigin aus Rotenburg (Wümme) und die Kräuterkönigin aus Horstedt sich und ihre Region vor. Es gibt an beiden Tagen Fotoshootings und Autogramme von den Königinnen sowie diverse Gewinnspiele.

Im citylab (Ansgari Quartier) präsentieren sich im vorderen Teil der Passage Freizeiteinrichtungen wie zum Beispiel Snow Dome Bispingen, der Weltvogelpark Walsrode und das deutsche Auswandererhaus mit vielen Mitmachaktionen. Im hinteren Teil findet der zweite Makers Market der Nur Manufaktur statt, auf dem sich Manufakturen aus Bremen und umzu vorstellen und ihre Produkte verkaufen.

Zeitraum: Samstag 10.00 - 19.00 Uhr, Sonntag 12.00 - 18.00 Uhr

Darüber hinaus: