Eltern - ein Forschungsunterfangen

Moks-Premiere für Zuschauerinnen und Zuschauer ab 9 Jahren: Wie lässt sich Elternschaft definieren? Was passiert, wenn man Eltern mal wie ein Saurierskelett auseinandernimmt und wieder zusammensetzt? Im Vorfeld der Premiere der Lecture Performance werden Kinder in elternfreien Zonen aufgesucht. Gemeinsam mit dem künstlerischen Team um Faust-Preisträgerin Hannah Biedermann und Ensemble schließen sie ein Bündnis des Perspektivwechsels und erforschen, was Eltern alles sind oder sein könnten.

Der Eintritt kostet 7 Euro für Kinder, Erwachsene zahlen 10 Euro, für Bremer Schulen ist der Eintritt frei.