Eltern-Kind-Krabbeln

Spiel, Spaß und Bewegung für Eltern und ihre Kinder zwischen 6 und 18 Monaten.

Für Kinder beginnt bei Bremen 1860 Bewegung schon im Mutterleib. Während der Schwangerschaft können Mütter an Bewegungskursen, wie beispielsweise Yoga, teilnehmen. Einige Wochen nach der Geburt können die Mütter gemeinsam mit ihren Säuglingen die Rückbildungsgymnastik besuchen oder am Prager-Eltern-Kind-Programm (PEKiP) teilnehmen. Später, wenn die Babys eigenständig ihren Kopf halten können, kann sich beim Kanga-Training gemeinsam bewegt werden. Das kann sich mit der Teilnahme an klassischen Krabbelgruppen mit Musik und Gesang in der Mini-Landschaft bei freiem Spiel überschneiden. Dort lernen die Kleinen, die ersten Erkundungstouren eigenständig zu machen. Die pränatalen Angebote, und frühstkindliche Bewegung im ersten Lebensjahr sind der erste Block im umfassenden Portfolio unserer Kinderabteilung. In den zweiten Block steigen die Kinder ein, wenn sie laufen gelernt haben. Er umfasst das Klettern, Rutschen, Springen im Kinderbewegungszentrum mit seinen begleitenden Programmen, wie dem Singen, Tanzen und Spielen. Zwar sind die Eltern bei den Stunden noch dabei, doch die Kinder bewegen sich größtenteils eigenständig und lernen so, ihre eigenen Körperkräfte und auch Risiken selbst einzuschätzen. Die Zeit, in der die Mädchen und Jungen die Bewegungslandschaft erkunden, nutzen die Eltern, um sich auszutauschen. Ganz ohne Eltern nutzen die Kinder die Angebote im dritten Block. Beim Kleinkindturnen bis zum sechsten Lebensjahr bekommen die Kinder vermehrt Input durch Bewegungsgeschichten, die meist aus dem Leben gegriffen sind. Die Geschichten ziehen sich durch eine komplette Stunde und regen die Fantasie der kleinen Geister an. Dazu probieren sie sich an ersten turnerischen Elementen, wie Rollen. Sie lernen in der Gruppe den Umgang mit anderen Kindern und erste Regeln, ohne die Spiel nicht funktioniert. Wichtig ist bei allem, dass sowohl die Kinder als auch die Eltern mit Spaß bei der Sache sind. Da sich jedes Kind anders entwickelt, sind die Übergänge zwischen den einzelnen Angeboten fließend.

Pro Kind kostet die Teilnahme 9 Euro, Mitglieder zahlen 4 Euro, eine Gästekarte für 14 Tage kostet 10 Euro