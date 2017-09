Eltern-Kind-Kurse

"Solange deine Kinder klein sind, gib Ihnen Wurzeln. Wenn sie älter werden, schenk ihnen Flügel."

Als Kinderkrankenschwester begleite ich Euch und Eure Babys in meinen Wurzelkursen in einer festen Gruppe durch das gesamte erste Lebensjahr. In einer warmen und angenehmen Atmosphäre können sich Eure Babys frei im eigenen Entwicklungstempo erleben. Durch Bewegungs- und Sinnesanregungen wird die eigene Aktivität angeregt und ihr Selbstwertgefühl gestärkt. Ihr erhaltet Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen und Austausch. Es gibt Informationen zu einem gesundheitsfördernden und entspannten Umgang mit Euren Babys und gemeinsames Singen mit musikalischer Begleitung.

Die Teilnehmerzahl ist auf 8-9 Kinder mit je einem Elternteil begrenzt. Die Babys können ab einem Alter von 2 Monaten teilnehmen. Ein Kurs besteht zunächst aus 10 Terminen und findet fortlaufend statt, außer in den Ferien.

Klaudia Reinken

www.wurzelkurse.de