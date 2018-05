Eltern-Kind Turngruppe

In diesem Kurs lernen die Kinder gemeinsam mit den Eltern die Vielfalt des Kinderturnens kennen. Hier steht das Sammeln vielfältiger Bewegungserfahrungen im Vordergrund, vom Fingerspiel bis zum Bewegungslied, vom Turnen mit Alltagsmaterialien und Kleingeräten bis hin zum Kennenlernen von Bewegungslandschaften. Einen hohen Stellenwert hat in diesem Kurs die Förderung des natürlichen Bewegungsdrangs und die Vermittlung vom Spaß an der Bewegung. Mit Hilfe der Eltern erleben die Kinder in der Turnhalle durch Nachahmen und eigenständiges Probieren verschiedene Übungen aus der Fein- und Grobmotorik. Darüber hinaus bietet die Turnstunde den Kindern die Möglichkeit, grundlegende soziale Erfahrungen in der Gruppe mit anderen Kindern, deren Eltern und den Übungsleitern zu sammeln. Das Turnen ist ein Angebot für die ganze Familie - nicht nur Mütter, auch Väter oder Großeltern können hier mit den Kindern vorbeischauen.

Der Kurs ist geeignet für Kinder von 10 Monaten bis 4 Jahren und findet in der Mehrzweckhalle statt. Die Teilnahme kostet monatlich 4,50 und jährlich 54 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 0421-555021 oder info@lbsv-bremen.de