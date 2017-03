Für Eltern mit Kindern in der Pubertät

“Starke Eltern – starke Kinder“ startet eine neue Kurseinheit. In aufeinander folgenden Terminen werden die Eltern in ihrem Selbstvertrauen und der eigenen Erziehungsfähigkeit gestärkt und darin unterstützt, ihre eigenen Werte deutlich zu machen sowie ihre Fähigkeiten zum Zuhören, Grenzen setzen und Verhandeln zu erweitern. Durch Informationen, Austausch und kleine Übungen werden Wege in die „gewaltfreie“ Erziehung gefunden und dadurch wieder mehr Spaß im Umgang miteinander ermöglicht.

Kosten: 75,00 Euro für 10 Einheiten, Anmeldungen unter 0421-24011210