Nach Erich Kästner für Kinder ab 6 Jahre

Der zwölfjährige Emil Tischbein darf zum ersten Mal alleine zu seiner Großmutter in die große Stadt, nach Hamburg fahren. Ein richtiges Abenteuer, denn auf der Zugfahrt klaut ihm der Mitreisende Grundeis sein Geld, sodass er sich bei Ankunft dem gemeinen Dieb sofort an die Fersen hängt. Während seine Großmutter und seine Cousine Pony Hütchen am Bahngleis auf ihn warten, lernt Emil Gustav mit der Hupe und seine Jungs kennen, die ihm helfen, dem Gauner das Handwerk zu legen. Auch Pony Hütchen gesellt sich, nachdem sie informiert wurde, sofort dazu. Es beginnt eine aufregende Verfolgungsjagd quer durch die große Stadt, in der sie zu allem Überfluss auch noch eine andere Sprache sprechen! "Emil und die Detektive" ist der erfolgreichste und bekannteste Roman von Erich Kästner und entstand 1929. Das Stück wird zweisprachig aufgeführt. Durch den Wechsel von hochdeutschen und niederdeutschen Passagen können die jungen Zuschauer problemlos der Geschichte folgen und nehmen auf diese Weise spielerisch Kontakt zur niederdeutschen Sprache auf.