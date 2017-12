× Erweitern Emil und die Detektive

Der Kinderbuchklassiker von Erich Kästner in der Orignalverfilmung von 1931 ist ein echtes Kinohighlight in Schwarzweiß.

Emil Tischbein hat eine große aufregende Reise vor sich. Er darf ganz allein seine Großmutter im riesigen Berlin besuchen, von dem er schon viel gehört hat: Die Häuser sollen 100 Stockwerke hoch sein und die Autos nur so umherflitzen. Allerdings passiert direkt auf der Zugfahrt etwas Schreckliches: Der fiese Ganove Max Grundeis schläfert Emil mit Bonbons ein und klaut ihm seine 140 Mark, die doch eigentlich für die Großmutter gedacht waren. Aber Grundeis hat Emil wohl unterschätzt, denn der lässt den Diebstahl nicht auf sich sitzen. In Berlin angekommen freundet er sich mit Pony Hütchens Kinderbande an. Zusammen kommen sie dem Dieb auf die Spur und die Verfolgungsjagd kann losgehen.

D 1931, Regie: Gerhard Lamprecht, mit Fritz Rasp, 69 Min., Schwarz/Weiß, ab 6 Jahre