Im Rahmen des Stuhrer Weihnachtsmarkts spielt die compania t das Stück "Vom Engel, der immer zu spät kam" kostenfrei für die ganze Familie.

Ein Theaterstück mit Figuren und Schauspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Andrea Schwarz, gespielt von Pablo Keller - für die ganze Familie:

Auf nach Bethlehem! Jesus kommt zur Welt! Alle Engel treffen sich dort Weihnachten zum Hosianna-Singen. Sie alle sollen mit ihrem himmlischen Gesang dieses wunderbare Ereignis laut preisen. Wirklich alle? “Diesmal werde ich gewiss pünktlich sein”, schwört sich der kleine Engel Max. Er nimmt sich ganz fest vor, rechtzeitig den Weg zur Erde anzutreten; er will mitjubeln, so schön und so laut wie er nur kann. Doch Max ist ein verträumter Engel. Statt pünktlich die Glocken zu läuten, spielt er mit den Wolken Fangen oder hört dem geschwätzigen Wind zu. Schafft Max, was er sich vorgenommen hat? Wo liegt dieses Bethlehem überhaupt?