Erlebnisort Ponyhof

Pferde-Feriencamp für Kinder ab 6 Jahre

Pferde in ihrem Herdenleben beobachten, ihre Bedürfnisse und Grenzen kennen lernen, die Wirkung ihrer Präsenz spüren, mit ihnen in ihrem Lebensraum individuell begleitet in Kontakt gehen.

Viel Raum für Abenteuer, Kreativität, Naturbegegnung und Entspannung (selber Lagerfeuer machen, eine Ast-Hütte bauen , Kunst aus Lehm, Kräuter für die Pferde sammeln, Pflanzenfarben herstellen, Fantasiereise im Heubett ...)

Zeitraum: 17.7. - 20.7., jeweils 10:30 - 16:00 Uhr

Teilnahme: 240,00 Euro, erm. 140,00 Euro, Anmeldung erforderlich unter 04298-30853