Ernest & Célestine

Mäuse und Bären können keine Freunde sein. Das lernen die Mäusekinder schon von klein auf. Nur die Waise Célestine will nicht so recht an die Geschichte vom großen bösen Bären glauben. Gerne würde das Mäuschen mal einen Bären kennen lernen. Also macht sie sich auf den Weg an die Erdoberfläche und stößt auf Ernest, einen hungrigen Bären. Als sie ihm einen Keller voller Süßigkeiten zeigt, entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden. Doch dann wird Ernest von den anderen Mäusen entdeckt.

F/B 2012, Regie: Stéphane Aubier, Animationsfilm, 79 Min., Oscar-Nominierung 2014, FBW-Prädikat: „Besonders wertvoll“, ab 6 Jahre

Sa. 3.3. + So. 4.3. / 16:00