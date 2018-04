× Erweitern Foto: Institut français Bremen Ernest et Célestine

Seit Februar 2015 bietet das Institut français für die kleinen Gäste jeden letzten Samstag im Monat von den Kinder-Kinotag an. In dem gemütlichen Kinosaal erwartet die jungen Besucher ein märchenhafter Animationsfilm in Originalvertonung und im Anschluss ein typisch französisches goûter (ein Nachmittagssnack).

Ernest & Célestine sind Bewohner zweier verschiedener Welten. Célestine, die kleine Maus, lebt als Waise in der Unterwelt der Nagetiere, bis sie genug von ihrem Leben in der Dunkelheit und der Angstmacherei vor den bösen Bären hat. So lernt sie Bär Ernest kennen, der das kleine Mausemädchen, nach anfänglichen Verwechselungen zwischen Maus und Essen, bei sich aufnimmt. Eine skandalöse Verbindung entwickelt sich, denn Bären sind die größten Feinde der Mäusewelt, allein ihrer Größe wegen. Kann Célestine vermitteln oder werden sie von den Mäusepolizisten gefangen genommen und eingesperrt?

Der Eintritt für den Kinofilm ist frei. Für das goûter wird eine geringe Unkostenbeteiligung erhoben.