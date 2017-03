Erste Hilfe am Kind

Für interessierte Eltern, Großeltern oder Betreuer bietet die Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. am Sonnabend, 11. März, einen Kurs für Erste Hilfe mit dem Schwerpunkt "Säuglinge und Kleinkinder" an.

Auf Grundlage der häufigsten Notfälle im Säuglings- und Kleinkindalter lernen die Teilnehmer, was in lebensbedrohlichen Situationen zu tun ist. Typische Verletzungen wie Beulen, Schrammen, Knochenbrüche, Vergiftungen und Verbrennungen werden ebenso Thema sein wie sicheres Vorgehen am Unfallort, Kontrolle der Lebenszeichen, Herz-Lungen-Wiederbelebung speziell bei Säuglingen und Kleinkindern, Unterkühlung, Wunden, Verbandtechniken sowie Sicherheit und Vorbeugung. Auch auf kindertypische Erkrankungen bzw. Notfälle wie Pseudokrupp, Fieberkrämpfe und Fremdkörper in den Atemwegen wird eingegangen.

Teilnahme: 40,00 Euro, Paare 60,00 Euro, Anmeldung erforderlich unter 0800-0019214