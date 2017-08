Das Thema Schlaf hält in den kommenden Monaten Einzug in die Museen Böttcherstraße. Deswegen steht auch der Familientag am Samstag, den 30. September 2017, in Kooperation mit der Stadtbibliothek Bremen unter dem Motto „Erzähl mir was vom Schlaf…“. Von 11 bis 18 Uhr erwartet Eltern und Kinder ein abwechslungsreiches Programm aus Lesungen, einer Familienführung sowie einem Bilderbuchkino mit dem Kinderbuchautor Alexander Steffensmeier. Für Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre ist der Eintritt frei. Der Familientag wird von der Initiative der Sparkasse Bremen „Wir für Kinder und Jugendliche“ gefördert.

Stephanie Heinrich aus der Stadtbibliothek Bremen liest von 11.30 bis 12.30 Uhr aus den neuesten (Ein-)Schlafgeschichten und Kinderbüchern vor. Eine Medienkiste der Stadtbibliothek steht an diesem Tag zur Verfügung und lädt Eltern und Kinder zum Stöbern und Entdecken ein. Darin befinden sich neben verschiedenen Einschlafgeschichten auch Bücher mit den neuesten Erkenntnissen aus der Schlafforschung. Um 14 Uhr folgt für Erwachsene und Kinder eine Familienführung durch die Ausstellung „Schlaf. Eine produktive Zeitverschwendung“ unter der Leitung von Gesine Harms. Etwa 70 Arbeiten vom 19. Jahrhundert bis heute geben einen Einblick in verschiedene Adaptionen des Themas Schlaf in der Kunst. Ein Bilderbuchkino erwartet die Kinder um 15.30 Uhr: Der bekannte Autor Alexander Steffensmeier präsentiert sein Kinderbuch „Lieselotte bleibt wach“ und lässt parallel die beliebte Kuh „Lieselotte“ anhand von Zeichnungen lebendig werden. Anschließend erhalten Besucher die Möglichkeit, Fragen zu stellen, das Buch zu erwerben und es sich signieren zu lassen.

Für Erwachsene kostet der Eintritt € 9/ 6 ermäßigt, Kinder bis einschließlich 17 Jahre haben freien Eintritt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.